Legenda Premier lige nakon 24 sezone odlazi u mirovinu

Podijeli :

James Milner, Dejan Lovren

Rekorder po broju odigranih utakmica u Premier ligi 40-godišnji James Milner objavio je u ponedjeljak kraj bogate nogometne karijere, prenosi BBC.

U 24 sezone u Premier ligi engleski je veznjak odigrao 658 utakmica te je upisao 56 golova i 87 asistencija. Karijeru je počeo u Leedsu za koji je debitirao kao 16-godišnjak u studenome 2002. Nakon toga igrao je u Newcastleu, Aston Villi, Manchester Cityju i Liverpoolu, u kojem je dijelio svlačionicu s našim Dejanom Lovrenom, a posljednje tri sezone proveo je u Brightonu.

Slot se emotivno oprostio od Liverpoola: ‘Odlazim znajući da nikada nismo prestali težiti tome’ Milner otkrio da mu je Klopp dao ključan savjet oko završetka karijere: ‘Odmori se’

Tri puta je bio prvak Engleske, u dva navrata s Manchester Cityjem i jednom s Liverpoolom. Također, s “Redsima” je osvojio Ligu prvaka 2019. godine.

Za englesku reprezentaciju odigrao je 61 utakmicu postigavši jedan pogodak.

“Imao sam sreću što sam doživio nezaboravne trenutke, od borbe za opstanak do osvajanja trofeja, igranja u europskim kup natjecanjima, te za reprezentaciju Engleske na dvama europskim i svjetskim prvenstvima. No, najviše ću pamtiti ljude koje sam sreo na tom putu i prijateljstva koje sam sklopio”, objavio je u prigodnoj poruci Milner.