Leeds preživio ‘Crnu zemlju’ i izborio osminu finala FA Cupa

xDennisxGoodwinx PSI-23755-0051 via Guliver Image

U najranijem nedjeljnom terminu u FA Cupu su u Birminghamu, drugom najvećem gradu u Engleskoj te regiji koja se popularno u Velikoj Britaniji zove "Crna zemlja", snage odmjerili Birmingham City i Leeds United. U dvoboju drugoligaša i prvoligaša o pobjedi su odlučivali jedanaesterci, a do slavlja je na kraju došla došao Leeds s 1:1 (4:2 nakon penala).

Nakon prvog poluvremena nije bilo pogodaka da bi nakon samo četiri minute igre u drugom dijelu Lukas Nmecha zabio za vodstvo Leedsa. Tu prednost su premierligaši čuvali do 89. minute kada je Patrick Roberts na oduševljenje domaće publike zabio za izjednačenje i odlazak u produžetke.

U dodatnih 30 minuta nije bilo golova što je značilo da se moralo ići u “lutriju jedanaesteraca”.

Raspucavanje je otvorio Jay Stansfield koji je bio precizan za Birmingham. Ubrzo je za Leeds uzvratio nizozemski napadač Joel Piroe. Seriju preciznih jedanaesteraca nastavio je Marvin Ducksch koji je zabio za novo kratko vodstvo domaćih jer je odmah nakon njega precizan bio Dominic Calvert-Lewin.

Prvi promašaj vidjeli smo u trećoj seriji. Tada je udaraca Tommyja Doylea obranio Lucas Perri, vratar Leedsa. Potvrdu te obrane donio je Brendan Aaronson koji je tako Leeds doveo na dva realizirana penala od osmine finala. Ubrzo su dva potrebna penala postala jedan jer je junak iz regularnog vremena Roberts promašio okvir gola. Uslijedio je zatim penal za pobjedu kojega je u pogodak pretvorio Sean Longstaff.

Tako je Leeds preživio “Crnu zemlju” te je postao deseti sudionik osmine finala FA Cupa.