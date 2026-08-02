Leeds preokrenuo protiv Liverpoola i osvojio premierligaški turnir u Sjevernoj Americi

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xMartyxJean-Louisx via Guliver Image

U nedjelju navečer završeno je treće izdanje Premier League Summer Seriesa, odnosno pripremnog turnira za premierligaške momčadi, ali i za neke niželigaške. Na ovogodišnjem izdanju sudjelovali su Liverpool, Sunderland i Leeds kao članovi Premier lige te Wrexham kao član Championshipa.

Utakmice su se igrale u Nashvilleu, New Yorku, Tampi, Harrisonu, Chesteru i Chicagu, a najuspješnija je bila momčad Leedsa koja je u tri odigrane utakmice upisala dvije pobjede i jedan poraz.

U prvom kolu je favorit turnira, Liverpool kojeg Andoni Iraola, slavio protiv Sunderlanda s 4:2, u drugom kolu je golom mladog Rija Ngumohe došao do pobjede protiv Wrexhama da bi u trećem kolu u izravnom okršaju Leedsa za prvo mjesto, vodio s 2:0. Međutim, na kraju je, zbog brojnih promjena u drugom dijelu, izgubio s 4:2. Upravo je taj četvrti pogodak, koji je zabio Dominic Calvert-Lewin, bio ključan jer je tako Leeds imao bolju gol-razliku od Redsa što im je donijelo i osvajanje Premier League Summer Seriesa.

Na drugom mjestu je završio Liverpool, treći je bio Wrexham, a na posljednjem mjestu smjestio se Sunderland.

Premier liga službeno počinje 21. kolovoza okršajem engleskih prvaka Arsenala i novopočenog prvoligaša Coventryja. Tako će sva tri sudionika ovog turnira do početka sezone odigrati još tri pripremne utakmice dok će Wrexham već za pet dana igrati prvo kolo EFL Cupa u gostima kod Middlesbrougha.