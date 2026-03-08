Leeds nakon više od 20 godina izborio četvrtfinale FA Cupa: Tada je u klubu bio i legendarni australski Hrvat

Podijeli :

Cody Froggatt Sportimage via Guliver Image

U pretposljednjoj utakmici petog kola FA Cupa Leeds United je ugostio drugoligaša Norwich Cityja te je upisao važnu pobjedu od 3:0.

Leeds je odlično otvorio utakmicu protiv momčadi koja se donedavno borila za ostanak u Championshipu, ali je s dvije uzastopne pobjede dobila malo “zraka”. No, protiv premierligaša nisu bili spremni parirati. U 19. minuti je Lukas Nmecha zatresao mrežu Norwicha da bi Kanarince ipak spasio VAR koji je Nijemcu poništio gol zbog igranja rukom.

To je samo odgodilo vodstvo Leedsa do 32. minute kada je Sean Longstaff pogodio za 1:0 i slavlje na Elland Roadu. 11 minuta kasnije na semaforu je bilo 2:0, a strijelac je bio Gabriel Gudmundsson. U drugom poluvremenu se u strijelce upisao i Joel Piroe koji je tako postavio konačnih 3:0 za Leeds.

Ovom pobjedom Leeds je izborio svoje prvo četvrtfinale nakon sezone 2002./2003. kada je u klubu bio i Mark Viduka, legendarni Australac hrvatskih korijena. Od 1995. do 1998. godine igrao je i u Dinamu.

U četvrtfinalu su svoje mjesto osim Leedsa već osigurali Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Southampton i Port Vale. U ponedjeljak se igra posljednja utakmica osmine finala, a nju će odigrati West Ham i Brentford. Prije tog susreta održat će se otvoreni ždrijeb četvrtfinala.