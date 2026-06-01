Lazio nije jedini, i Tottenham je zainteresiran za Domingueza

Posljednjih dana talijanski mediji pisali su o interesu Lazija za Sergija Domingueza, 21-godišnjeg stopera GNK Dinamo Zagreb.

No u utrku se sada uključio i Tottenham Hotspur. Engleski premierligaš već neko vrijeme radi na jačanju obrane, a nakon što je praktički završio posao oko dovođenja Marcosa Senesija bez odštete, želi dovesti još najmanje dvojicu središnjih braniča.

Među prioritetima se našao i Sergi Dominguez, nogometaš ponikao u omladinskoj školi FC Barcelone.