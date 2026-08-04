Kriza na Old Traffordu: Manchester United plaća cijenu višegodišnjih promašaja

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(AP Photo/Dave Thompson) via Guliver Image

Dok rivali iz engleske velike šestorke troše stotine milijuna eura u potrazi za pravim pojačanjima, Manchester United suočava se s bolnom realnosti i vlastitim dugogodišnjim lošim odlukama.

Kako u svojoj analizi ističe britanski The Sun, Crveni vragovi nalaze se u krizi jer ih u potrošnji u ljetnom prijelaznom roku koče igrači s ogromnim ugovorima. Prije svih, to se odnosi na Marcusa Rashforda i Joshuu Zirkzea koje gotovo nitko ne želi ili ne može kupiti.

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Pravila financijskog fair-playa i potrošnje su jasna: što više novca klub generira od izlaznih transfera, to više može uložiti u nova pojačanja. Međutim, jedina dosadašnja prodaja ovog ljeta bio je 21-godišnji branič Tyler Fredricson, koji je otišao u švicarski Lausanne-Sport. S druge strane, United je na dovođenje Andreya Santosa, Yourija Tielemansa i Tynana Thompsona (uz besplatni dolazak vratara Karla Darlowa) potrošio oko 87 milijuna funti, što ih svrstava pri samom dnu potrošnje u usporedbi s konkurencijom.

Najveći problem na Old Traffordu predstavlja Marcus Rashford (28). Nakon što mu je propao trajni transfer u Barcelonu (gdje je boravio na posudbi), engleski se napadač našao u nezavidnom položaju. Njegova tjedna plaća od čak 325.000 funti predstavlja nepremostivu prepreku za većinu zainteresiranih klubova.

Dodatni udarac za Rashforda bila je i odluka Aston Ville – kluba u kojem je oživio formu i izborio poziv na Svjetsko prvenstvo 2026. godine – da radije kupi mlađeg Alejandra Garnacha za 40 milijuna funti nego njega. O statusu engleskog napadača u Manchester Unitedu najbolje govori podatak da u proteklih godinu dana praktički nije ni kročio u novi, 50 milijuna funti vrijedan trening-centar u Carringtonu.

Slična je situacija i s nizozemskim napadačem Joshuom Zirkzeom, koji je nakon dolaska za 36.5 milijuna funti ostao na marginama momčadi, a United za njega ne uspijeva pronaći kupca koji bi pokrio uloženi novac.

Situacija u kojoj se klub nalazi neusporediva je s 2007. godinom i erom Sir Alexa Fergusona, kada je United dominirao i na ulaznim i na izlaznim transferima. U istom ljetu kada su stigli Nani, Anderson i Owen Hargreaves, klub je od prodaje igrača poput Kierana Richardsona, Giuseppea Rossija, Alana Smitha i Gabriela Heinzea zaradio ozbiljan novac.

Danas, međutim, Manchester City i Chelsea obilato koriste svoje mreže partnerskih klubova za generiranje profita od akademije, dok United grca u problemima s igračima koji odbijaju otići ili imaju ugovore koje nitko na tržištu ne želi preuzeti. Dok se situacija s izlaznim transferima ne razriješi, navijači Crvenih vragova teško mogu očekivati nova zvučna pojačanja do kraja prijelaznog roka.