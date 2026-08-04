Kovačić o budućnosti u Man. Cityju: ‘Razgovarao sam s Upravom’

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GrahamxHuntx PSI via Guliver

Pitanje budućnosti Matea Kovačića u Manchester Cityju dobilo je razjašnjenje iz perspektive samog igrača. Hrvatski 32-godišnji reprezentativac potvrdio je kako mu je Uprava jasno dala do znanja da na njega računa u nadolazećoj sezoni, čime je stao na kraj nagađanjima o odlasku s Etihada.

Tijekom predsezonske turneje u Hong Kongu, Kovačić je u razgovoru za BBC Sport objasnio situaciju oko svog statusa u klubu:

“Nisam osjetio nikakvu sumnju s njihove strane. Razgovarao sam s Upravom i rekli su mi da računaju na mene, što mi je bilo iznimno važno čuti.”

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Unatoč želji igrača za ostankom, situacija je i dalje pod povećalom jer Kovačić ulazi u posljednju godinu ugovora sa Cityjem, a novi ugovor još nije na stolu. To su pokušali iskoristiti talijanski velikani Juventus i njegov bivši klub Inter, koji su u ljetnom prijelaznom roku pokazali velik interes za povratak hrvatskog veznjaka u Serie A.

O statusu iskusnog igrača oglasio se i novi trener Enzo Maresca:

“Mateo je naš igrač i dok je god ovdje, davat ću sve od sebe. Moja je dužnost pomoći igračima da pruže svoj maksimum. Sretan sam što je s nama i nastavit ćemo raditi zajedno.”

Iza Kovačića je teška sezona u kojoj je zbog ozljeda Ahilove tetive i gležnja upisao svega devet nastupa. Ipak, ističe kako se u potpunosti oporavio i da je spreman za izazove u najjačoj ligi svijeta:

“Smatram da je ovo najbolja liga na svijetu s najboljim igračima”, zaključio je Kovačić, jasno davši do znanja gdje vidi svoju budućnost.