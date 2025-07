Kovačić iz Beograda: ‘Bol je bila neizdrživa! Jota je bio čudo od igrača, sada sam i ja oprezniji’

Podijeli :

AP Photo/Dave Shopland via Guliver

Mateo Kovačić nalazi se u Beogradu gdje se i dalje oporavlja od ozljede.

Zbog operacije hrvatski je veznjak propustio i nastup na Svjetskom klupskom prvenstvu sa svojim Manchester Cityjem. Od operacije prošlo je više od mjesec dana, a javio se za Sportske novosti iz Beograda gdje je bio kod profesora Andreje Milutinovića.

“Radim non stop, u pogonu sam od 8 do 17 sati. Terapije, elektrostimulacije, laser, pa dio vježbi za ostale dijelove tijela koje su mi trenutačno moguće. Rješavam i list operirane noge jer je nakon mjesec dana specijalne imobilizacijske “čizme”, odnosno kretanja uz štake, redimenzioniran. Sve je u redu, svjestan sam da moram puno raditi, biti uporan te da će se sve to vratiti na najbolji način”, kaže Kovačić.

Što je presudilo da baš u tom trenu ode na operaciju?

“Ono što je potvrdilo ispravnost odabira operacije, a ne nastavka konzervativnog liječenja i nadanja da će se upalni procesi povući. Kazao je da bih se, da nisam došao početkom lipnja, sigurno javio za operaciju nakon par mjeseci aktivnosti. Bol je bila stalna i većim dijelom neizdrživa, šepao sam i postalo je besmisleno tako funkcionirati.”

Komentirao je i Cityjevu sezonu.

“Nije bila dobra sezona, dometi sve govore. Početak nije slutio na takve epiloge. Krenuli smo dobro, osvojili Superkup protiv Manchester Uniteda, u prvenstvu imali sedam pobjeda i dva remija u devet kola. Onda je uslijedio pad, čiji uzrok tumačim i kao posljedicu brojnih ozljeda koje su zaredale, što onda utječe i na formu i samopouzdanje momčadi. Ušli smo u negativno razdoblje, primali dosta golova i izgubili na sigurnosti. Teško se tijekom non stop igranja vraćati u svoje standarde. No, na kraju se pokazalo da smo uhvatili ritam, u posljednjih deset kola imali sedam pobjeda i tri remija, te smo osvojili treće mjesto i plasirali se u LP.”

A kako je vidio svoju momčad na klupskom SP-u?

“Jasno se nazire kako je City na sigurnom putu povratka u svoje standarde, dominantne igre kojom je osvojio šest puta naslov prvaka Engleske u devet Guardiolinih godina. To što su izgubili od Al Hilala ukazuje na onu našu boljku kada ne realiziramo šanse, pa nas suparnici iz kontre kazne. No, složio sam se s Joškom Gvardiolom, s kojim sam bio u kontaktu dok su bili u Americi, da je momčad sve bolja i da su došli zbilja dobri igrači koji će nam uz dodatnu kvalitetu donijeti i širinu potrebnu za sva natjecanja u koja ćemo ići s ambicijom pobjede.”

Prokomentirao je i strašnu tragediju u svijetu nogometa i prerani odlazak nogometaša Liverpoola Dioga Jote i njegovog brata Andre Silve.

“Pre-stra-šno! Kakav šok za roditelje, za suprugu s kojom se nedavno oženio i njihovo troje djece. Velika tragedija koja me baš ražalostila jer sam znao Dioga s reprezentativnih susreta i unutar engleske lige. Bio je čudo od igrača, poseban, a kako svi govore koji su ga dobro poznavali, a što smo mi sa strane mogli primijetiti, bio je sjajan momak, posvećen obitelji, samozatajan.

Neki dan vozeći se autocestom prema Zagrebu, išao sam polako, upravo razmišljajući o tome kako se stvari mogu promijeniti u trenutku. Opreza nikad dosta u životu, a ne samo kada se dogode ovakvo strašne tragedije”, poručio je Kovačić.

