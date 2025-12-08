Komentatori SK složni: Salah je reagirao kao diva

Podijeli :

U emisiji Jutro SK koju možete pratiti svakim danom, naši komentatori Josip Juraj Pajvot i Ivan Mihovil Klarić komentirali su krizu Liverpoola te situaciju s Mohamedom Salahom koji se javno požalio na tretman kluba s Anfielda. Pogledajte!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.