Klub za koji navija Goran Ivanišević je pred oduzimanjem bodova: Prekršili su financijska pravila

(AP Photo/Alberto Pezzali, File)

Legendarni hrvatski tenisač i trener Goran Ivanišević je često govorio kako simpatizira jedan engleski klub kojem su svoj obol dali neki hrvatski nogometaši.

Među njima je Filip Krovinović koji je igrao u sezoni u kojoj je taj klub izborio Premier ligu, a u tom razdoblju trener kluba bio je Slaven Bilić.

Riječ je o West Bromwich Albionu, sadašnjem drugoligašu, odnosno članu engleskog Championshipa. Taj klub u blizini Birminghama bori se za ostanak u ligi, a situaciju bi im mogla otežati krovna nogometna organizacija za rangove ispod Premier lige.

Naime, EFL (English Football League) mogla bi kazniti WBA s oduzimanjem bodova zbog kršenja pravila o profitu i održivosti, navodi The Athletic.

Riječ je trogodišnjem periodu koji završava u sezoni 2024./2025. u kojem je WBA zabilježio gubitak od 64 milijuna funti.

Podsjećamo, EFL je već ove sezone kaznio dva kluba. Jedan od njih je nekadašnji osvajač Premier lige Leicester City kojemu je oduzeto šest bodova te se sada nalazi na pretposljednjem mjestu četiri kola prije kraja, a drugi je Sheffield Wednesday koji je ostao bez 18 bodova te četiri kola prije kraja i dalje imaju negativan konto.

Klub iz Sheffielda u cijeloj sezoni osvojio je 14 bodova te su sada na -4 boda i već odavno su se oprostili od druge engleske lige.