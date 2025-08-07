Klub iz Premier lige zainteresiran za Livakovića, hoće li na Otok?

Podijeli :

Sada se hrvatskog golmana povezuje s novim klubom.

Dominik Livaković, sve je izglednije, odlazi iz turskog Fenerbahčea. Novinar njemačkog Sky Sporta, Patrick Berger, navodi kako je Livaković jedna od opcija West Hama.

West Ham je poslao ponudu za Werderovog golmana Michaela Zetterera (30). Zetterer ima ugovor do 2027., ali je dostupan za transfer jer je u klubu iz Bremena i 21-godišnji potencijal Mio Backhaus.

Dosad se Livaković dovodio u kontekst Monaca, Seville i Olympiakcosa, no nitko od njih nije poslao službenu ponudu Fenerbahčeu. Spominjalo ga se i u kontekstu Fiorentine, no tu još nema ničeg ozbiljnijeg.

Livaković je u Fener stigao u ljeto 2023. iz zagrebačkog Dinama za 6.7 milijuna eura. U dvije sezone u Feneru upisao je 72 nastupa. U 26 navrata je sačuvao mrežu netaknutom, a primio je ukupno 78 golova.

