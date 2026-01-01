Klub dvojice glumaca upisao treću pobjedu zaredom u Championshipu

Podijeli :

xCraigxGallowayx PSI-23504-0028 via Guliver Image

Prvu utakmicu Championshipa u Novoj godini odigrali su Blackburn Roversi, nekadašnji prvaci Premier lige i Wrexham, klub u vlasništvu dvojice poznatih glumaca Ryana Reynoldsa i Roba McElhenneyja. Iako su tek ušli u drugi rang engleskog nogometa, oni su upisali treću pobjedu u nizu. Roverse su svladali s 2:0.

Wrexham igra toplo-hladnu sezonu, ali to je uobičajeno za Championship te je uvijek važniji posljednji dio sezone. Wrexham tako često koketira s nižim domom lige, ali u posljednje tri utakmice pronašli su pravu formu.

Prvo su Sheffield United porazili s 5:3 da bi u posljednjoj utakmici 2025. godine porazili Preston s 2:1. Dobru formu prenijeli su i u 2026. godinu jer su Blackburn porazili s 2:0.

Za 1:0 zabio je Sam Smith u 11. minuti, a konačnih 2:0 postavio je Oliver Rathbone u 38. minuti. Wrexham je ovom pobjedom došao do 37. boda te im doigravanje za Premier ligi na ljestvici uživo bježi tek tri boda. Ako bi ostvarili promociju u najviši rang bila bi to još jedna godina u kojoj su u prvoj sezoni izborili viši rang.