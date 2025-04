Kapetanu Evertona prijete smrću zbog grubog starta, njegova supruga: ‘To je jadno’

Podijeli :

AP Photo/Ian Hodgson via Guliver

Klub je već reagirao priopćenjem, čeka se i policija.

Liverpool je slavio u gradskom derbiju protiv Evertona (1:0) na Anfieldu, čime su Redsi osam kola prije kraja zadržali velikih 12 bodova prednosti u odnosu na Arsenal na vrhu ljestvice Premier lige.

Iako su uspjeli trijumfirati, u derbiju Liverpoola bilo je žestoko. Već u 11. minuti stvari su prilično “zapele”, kada je kapetan Evertona James Tarkowski grubo startao na argentinskog nogometaša u domaćem dresu Alexisa McAllistera.

Mnogi navijači Liverpoola smatrali su da je taj start bio za izravni crveni karton, Tarkowski se odlično snašao u toj situaciji, samo uz opomenu.

Ipak, pojedinci taj start nisu zaboravili. Naime, bijesni navijači Liverpoola počeli su Tarkowskom prijetiti čak i smrću. Tim povodom oglasila se Jamesova supruga na društvenim mrežama.

“Razina zlostavljanja koju moj suprug doživljava, priželjkivanje njegove smrti, podli komentari o meni, o nama kao paru i o njemu kao osobi su odvratni. Ljudi zaboravljaju da je on više od običnog nogometaša. On je suprug, sin, brat, prijatelj i što je najvažnije otac naše dvoje djece. Nogomet je sport, ali način na koji se neki takozvani navijači ponašaju je sramotan. Zlostavljanje, prijetnje, to nije strast, to je jadno”, napisala je Samantha Tarkowski.

POVEZANO Gvardiol igrao, Kovačić gledao s klupe: City i Liverpool slavili, Jurić opet razočaran

Zbog cijele situacije koja je otišla predaleko reagirao je i Everton.

“Svjesni smo prijetnji upućenih Jamesu i njegovoj obitelji. Takvo ponašanje potpuno je neprihvatljivo i nema mu mjesta u nogometu ili društvu. Klub je u kontaktu s kapetanom i njegovom suprugom Samanthom te je spreman surađivati ​​s administratorima društvenih mreža i pomoći policiji u bilo kakvoj potencijalnoj istrazi. Everton oštro osuđuje svaki oblik zastrašivanja, prijetnji ili zlostavljanja usmjerenih prema igračima, osoblju ili njihovim obiteljima”, stoji u priopćenju kluba iz Liverpoola.

Na terenu je bilo drugačije, Tarkowski i McAllister brzo su riješili nesuglasice, susret je nastavljen bez problema.