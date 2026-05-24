Kapetan Tottenhama nakon kritika ipak sletio u London gledati završnicu Premier lige

(AP Photo/Jon Super) via Guliver Image

Tottenham u posljednjem kolu engleske Premier lige dočekuje Everton te im najvjerojatnije treba bod kako bi ostali u elitnom rangu engleskog nogometa.

Tu utakmicu s tribina nije trebao pratiti njihov argentinski kapetan Cristian Romero. Naime, aktualni osvajač Svjetskog prvenstva s Argentinom trebao je biti u svojoj domovini kako bi gledao svoj dječački klub Belgrano u borbi za naslov s River Plateom.

Međutim, engleski mediji, a i navijači Tottenhama započeli su salvu kritika na račun Romera koji se u nedjelju, kako javlja Ben Jacobs, pojavio u Londonu.

Tako će Argentinac ipak biti prisutan u posljednjem kolu Spursa. S Tottenhamom se za ostanak bori i West Ham koji na kod kuće igra protiv Leedsa. Čekićarima treba pobjeda nad Leedsom i poraz Tottenhama protiv Evertona kako bi ostali u Premier ligi.