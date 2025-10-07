Kane dobio pitanje o povratku u Premier ligu, evo što je rekao sjajni napadač

Engleski napadač Harry Kane (32) sve je bliže produljenju ugovora s njemačkim velikanom Bayernom poručivši kako mu je želja za povratkom u Premier ligu oslabila.
Kane je u Bayern stigao 2023. iz Tottenhama za 100 milijuna eura odštete i u 106 nastupa postigao je 103 gola osvojivši Bundesligu i njemački Superkup.
Posljednjih se tjedana nagađalo kako bi se Kane mogao vratiti na “Otok”, a engleski mediji navode kako u ugovoru ima klauzulu o otkupu od 67 milijuna eura. Međutim, engleski napadač je poručio kako je bliži potpisu novog ugovora s bavarskim sastavom nego povratku kući.
Na pitanje o produljenju ugovora, Kane je britanskim medijima rekao:
“Definitivno to mogu vidjeti. O tome još nismo razgovarali. Ali ako bi se pojavila ponuda, bio bih spreman razgovarati i imati iskren razgovor. Očito ovisi o tome kako će proći sljedeća godina i što ćemo zajedno postići. Trenutno bih rekao da smo u fantastičnom trenutku i ne razmišljam ni o čemu drugom.”
Prošlog mjeseca Tottenhamov menadžer Thomas Frank je kazao kako bi mnogo navijača željelo vidjeti Kanea ponovo u Premier ligi, gdje je drugi najbolji strijelac svih vremena s 213 golova, 47 iza Alana Shearera.
“Što se tiče Premier lige, ne znam. Da ste me pitali kada sam prvi put otišao u Bayern, rekao bih sigurno da ću se vratiti. Međutim, sada je sve malo palo, ali ne bih rekao da se nikada neću vratiti. Ono što sam naučio u svojoj karijeri jest da se događaju različite prilike i različiti trenuci i da stvari dođu na svoje mjesto.”
Kane bi u četvrtak trebao predvoditi englesku reprezentaciju u prijateljskom ogledu protiv Walesa na Wembleyju, prije odlaska u Rigu gdje će igrati protiv Latvije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 14. listopada.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!