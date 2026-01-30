Jedan od najvećih talenata svijeta produžio vjernost Arsenalu

Podijeli :

Guliver Image

U petak popodne, dan prije utakmice protiv Leeds Uniteda, Arsenal je objavio sjajnu vijest za sve navijače kluba.

Objavili su kako je Max Dowman, 16-godišnja zvijezda i najmlađi debitant u povijesti Lige prvaka, potpisao novi ugovor s klubom. Riječ je o stipendijskom ugovoru koji će vrijediti samo jednu godinu, ali Arsenal je s mladom zvijezdom potpisao i predugovor koji će početi vrijediti kad mladi Dowman napuni 17 godina.

Tada će moći potpisati profesionalni ugovor, svoj prvi u karijeri te će Arsenal jednog od najvećih talenata svijeta imati na duže vrijeme. Podsjetimo, Dowman je ove godine debitirao protiv Slavije Prag s 15 godina i 308 dana oborio rekord Lige prvaka kao najmlađi debitant.

VIDEO / Pogledajte trenutak kada je Arsenalov tinejdžer ispisao povijest Lige prvaka VIDEO / Nedavno je oborio rekord Lige prvaka, a sada je zabio gol kakvog bi se i Messi posramio

On je svoju klasu pokazao i u Ligi prvaka mladih, ali u Premier ligi gdje je postao drugi najmlađi debitant u povijesti, odmah iza Ethana Nwanerija, mladog Engleza koji je sada na posudbi u Marseilleu.