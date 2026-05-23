Jakirovićevom Hullu pred utakmicu sezone razbijen klupski autobus

xIanxLyallx PSI-24218-0052 via Guliver Image

Od 16 sati i 30 minuta Hull City Sergeja Jakirovića će na Wembleyu igrati finale doigravanja za plasman u Premier ligu. Njihovi protivnici bit će igrači Middlesbrougha koji su ispali u polufinalu od Southamptona, ali zbog špijuniranja Svetaca, Middlesbrough je na kraju ipak prošao u polufinale.

Pobjednik finala play-offa dobit će 200 milijuna funti, a koliko je to važna utakmica dovoljno govori nabrijanost navijača, posebno onih iz Middlesbrougha.

Oni su uoči utakmice razbili staklo na klupskom autobusu Hull Cityja. Tako je javio Sky Sports nekoliko sati prije utakmice. Navijači su bacali kamenje i boce i staklo autobusa je napuklo.

Nitko nije ozlijeđen i igrači su napustili svoj hotel i sigurno otputovali prema najvećem engleskom stadionu, londonskom Wembleyu.

Hull City u Premier ligi nije bio od sezone 2016./2017. kao i Middlesbrough.