Jakirovićevom Hullu odgođena utakmica zbog smrznutog terena

Podijeli :

(AP Photo/Giannis Papanikos) via Guliver Image

U nedjelju od 16 sati trebao se odigrati susret 26. kola engleskog Championshipa između Hull Cityja i Watforda. Međutim, nekoliko minuta prije početka su iz kluba objavili kako je utakmica odgođena zbog sigurnosti igrača.

Razlog za to je stanje terena. Odnosno, iz Hulla su naglasili da je na terenu moguće igrati, no da je ono oko terena nesigurno za igrače. Iz Watforda su objavili da je riječ o smrznutom terenu što je čest slučaj u nižim rangovima engleskog nogometa.

Tako su u nedjelju već odgođene utakmice Sheffield Uniteda i Oxford Uniteda te Portstmoutha i Ipswich Towna.

Jakirovićev Hull inače je na petom mjestu Championshipa, jednom ispod Watforda, ali s istim brojem bodova. Podsjećamo, u Premier ligu prolaze dvije najbolje momčadi dok ekipe od trećeg do šestog mjesta odlaze u doigravanje iz kojeg pobjednik susreta na Wembleyju odlazi u elitni rang engleskog nogometa.