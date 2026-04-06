Jakirovićev Hull uzeo važan bod u utrci za Premier ligu protiv Lampardove momčadi

Hull City i Coventry City remizirali su 0:0 na stadionu MKM u posljednjem susretu zahtjevnog uskrsnog vikenda u engleskom Championshipu.

Momčad Sergeja Jakirovića tako je uzela vrijedan bod u borbi za pozicije koje vode u doigravanje, dok je Coventry pod vodstvom Franka Lamparda dodatno učvrstio svoj put prema Premier ligi. Zanimljivo, bio je to već drugi ovosezonski međusobni dvoboj bez pogodaka, nakon identičnih 0:0 u kolovozu.

Pred 22.507 gledatelja, među kojima je bilo 2.298 gostujućih navijača, utakmica je ponudila dobru atmosferu, ali ne i golove. Prvo poluvrijeme prošlo je uz malo ozbiljnijih prilika, a sličan ritam zadržao se i tijekom većeg dijela nastavka.

Susret je živnuo tek u završnici. Jakirović je u 73. minuti pokušao promijeniti tijek utakmice trostrukom zamjenom, uvevši Koumasa, Lundstrama i Belloumija umjesto Gelhardta, Millara i Collyera, koji je teren napustio uz pljesak domaće publike zbog vrlo dobre izvedbe. Ubrzo nakon toga domaćini su tražili kazneni udarac zbog mogućeg igranja rukom Coylea, no sudac nije pokazao na bijelu točku.

U posljednjim minutama obje su momčadi stvorile nekoliko opasnijih situacija. Drameh je u 85. minuti pucao iznad gola, a potom je Belloumi nakon solo prodora gađao ravno u Rushwortha. Coventry je zaprijetio nakon nekoliko prekida, dok je posljednju priliku imao Hull, ali je McBurnie u četvrtoj minuti nadoknade glavom prebacio vrata nakon slobodnog udarca. Tako je utakmica završena bez pogodaka i s po bodom za svaku stranu.