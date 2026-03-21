Jakirovićev Hull upisao važnu pobjedu u Championshipu: Ponovno su u poziciji koja vodi u doigravanje za Premier ligu

xMartynxHaworthx via Guliver Image

U 39. kolu engleskog Championshipa, drugog ranga tamošnjeg nogometa, Hull City Sergeja Jakirovića slavio je s 3:1 protiv posljednje momčadi lige Sheffield Wednesdayja.

Iako je Sheffield na dnu lige s čak -6 bodova, poveli su u 23. minuti golom Jamajčanina Jamala Lowea. Samo minutu kasnije Matt Crooks je stvari vratio na početak, a vodstvo Hullu donio je Dominic Iorfa koji je poslao loptu u svoju mrežu za 2:1 domaće momčadi.

Do kraja susreta vidjeli smo još jedan gol Hulla koji je zabio Kyle Joseph za konačnih 3:1 domaće ekipe. Ovim slavljem je Hull došao do petog mjesta Championshipa koje vodi u doigravanje za Premier ligu.

Nažalost po Jakirovića, do pobjede su došle i ekipe Southamptona i Wrexhama pa se Hull nije uspio odvojiti na više od tri boda prednosti sedam kola prije kraja lige.