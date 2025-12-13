Jakirovićev Hull slavio na teškom gostovanju u Championshipu

Podijeli :

xDanielxHamburyx FIL-22625-0076 via Guliver Image

U 21. kolu engleskog Championshipa Hull City je pod vodstvom Sergeja Jakirovića gostovao kod Millwalla u Londonu. Trebalo je to biti izrazito teško gostovanje, ali je Hull uspio slaviti s 3:1.

Već u šestoj minuti je Kyle Joseph zabio za 1:0, a sedam minuta kasnije isti igrač zabio je za 2:0. S tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme.

U drugom dijelu veliku pomoć dobio je Hull jer je Femi Azeez u 76. minuti zaradio crveni karton. Na kraju to Hull nije iskoristio, nego se dogodilo potpuno suprotno. Četiri minute kasnije Millwall je golom Aidoma Emakhua smanjio na 2:1.

Ipak, uspio je Hull povećati tu prednost koja im je donijela drugu pobjedu u nizu. Za 3:1 zabio je Oliver McBurnie, Škot koji ima iskustva igranja u Premier ligi, a i u španjolskoj ligi. Ovim slavljem privremeno su skočili na šesto mjesto Championshipa, posljednje koje vodi u doigravanje.

Na vratima Hulla svih 90 minuta branio je Ivor Pandur.