Jakirovićev Hull slavio na gostovanju uz samo dva upućena udarca na utakmici

Podijeli :

xAndyxThomasx FIL-23066-0001 via Guliver Image

U 35. kolu engleskog Championshipa, drugog ranga engleskog nogometa Hull City Sergeja Jakirovića slavio je na gostovanju kod Portsmoutha s 1:0.

No, gledajući statistiku s tog susreta rijetki bi zaključili da je momčad Sergeja Jakirovića slavila. Naime, Hull je uputio tek dva udarca dok su domaći uputili 21 udarac.

Međutim, od ta dva udarca Hulla jedan je završio u golu dok nijedan od ekipe Portsmoutha nije. Junak odluke za Hull bio je Matt Crooks u 73. minuti.

Ovom pobjedom je Hull skočio na treće mjesto Championshipa prije utakmica Millwalla i Ipswicha koji ga do kraja dana mogu preskočiti. Hull ima 60 bodova te im drugo mjesto koje vodi izravno u Premier ligu bježi tek tri boda.

Za Jakirovićevu momčad cijelu utakmicu odigrao je Ivor Pandur koji je zaradio i žuti karton, ali je bio i najbolje ocijenjeni igrač u redovima gostiju.