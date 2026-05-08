Jakirovićev Hull remizirao u prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja za Premier ligu

(AP Photo/Giannis Papanikos) via Guliver Image

Hull City Sergeja Jakirovića i Ivora Pandura u petak navečer odigrao je prvu utakmicu polufinala doigravanja za ulazak u Premier ligu. Na svom stadionu ugostili su londonski Millwall koji je završio treći nakon regularnog dijela sezone dok je Hull bio šesti. U ovom susretu nije se osjetila razlika na tablici i susret je završio bez pogodaka.

Obje ekipe su kroz susret imale svoje prilike, no golove nismo vidjeli. Tek vrijedi izdvojiti lijepu obranu bivšeg vratara Rijeke Ivora Pandura. On je u 76. minuti sjajno obranio jedan nezgodni udarac Femija Azeeza nakon kojeg loptu do posljednje sekunde nije uspio vidjeti.

Susret je na kraju završio 0:0, a s tim može zadovoljniji biti Millwall koji će 11. svibnja na svom terenu ugostiti Hull.

U drugom polufinalu će se sresti Middlesbrough i Southampton koji će svoju utakmicu odigrati u subotu od 13 sati i 30 minuta. Uzvrat tog dvomeča igrat će se 12. svibnja u Southamptonu.

Podsjećamo, samo pobjednik finala doigravanja, koje će se igrati na Wembleyu 23. svibnja, izborit će plasman u Premier ligu. Ranije su nakon 46 odigranih kola u ligi svoje mjesto u višem rangu osigurali Coventry City i Ipswich Town.