Jakirovićev Hull odriješio kesu, za rekordan iznos doveo zamjenu hrvatskom vrataru

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Hull City

Hull City nastavlja s velikim ulaganjima uoči povratničke sezone u Premier ligi. Momčad koju vodi Sergej Jakirović službeno je predstavila grčkog vratara Konstantinosa Tzolakisa, koji je stigao iz Olympiacosa u transferu vrijednom rekordnog iznosa za engleski klub.

Dvadesettrogodišnji vratar potpisao je ugovor na pet godina, a u Hull dolazi kao nasljednik hrvatskog reprezentativca Ivora Pandura. Pandur je nakon odlične prošle sezone napustio klub i karijeru nastavio u Rangersu.

Iako službeni financijski detalji nisu objavljeni, procjenjuje se da će Olympiacos za transfer zaraditi oko 23 milijuna eura, uz moguće bonuse. Time je srušen dosadašnji klupski rekord iz 2016. godine, kada je Hull za Ryana Masona Tottenhamu platio 15,4 milijuna eura.

Posljednjih dana spominjao se i dolazak australskog braniča Lucasa Herringtona za oko 21,5 milijuna eura, no kako je Tzolakis prvi službeno predstavljen, upravo je njegov transfer ušao u klupsku povijest kao najskuplji.

Grčki vratar cijelu je dosadašnju seniorsku karijeru proveo u Olympiacosu, za koji je debitirao 2020. godine. U dresu grčkog velikana skupio je 131 nastup i osvojio osam trofeja, uključujući četiri naslova prvaka Grčke te Konferencijsku ligu u sezoni 2023./24. Debi za reprezentaciju Grčke upisao je ubrzo nakon europskog uspjeha, a dosad je za nacionalnu momčad nastupio devet puta.

“Spreman sam za novo poglavlje u karijeri. U Olympiacosu sam bio vrlo uspješan, osvojio sam Konferencijsku ligu, prvenstvo i kup, a igrao sam i u Europi te Ligi prvaka. Hull City je drukčija priča jer igramo u Premier ligi. Borit ćemo se protiv najboljih igrača na svijetu i to je za mene velik izazov.”

“Osjećam se spremno. Svaki dan ću na treninzima davati svoj maksimum kako bih pomogao momčadi da ostvari ciljeve. Uzbuđen sam što sam u Engleskoj. Htio sam doći u Hull City jer je Premier liga najjača pozornica”, rekao je Tzolakis.