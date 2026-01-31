Jakirovićev Hull nastavlja sa sjajnom formom: Slavili su protiv nekadašnjeg osvajača Premier lige

Podijeli :

xIanxLyallx PSI-23619-0132 via Guliver Image

U 30. kolu engleskog Championshipa, drugog ranga tamošnjeg nogometa, Hull City gostovao je kod Blackburn Roversa, osvajača Premier lige u sezoni 1994./1995. No, Roversi više nisu što su nekad bili pa je Hull Sergeja Jakirovića slavio na gostovanju s 1:0.

Jedini pogodak pao je u 82. minuti kada je mrežu domaćina zatresao Lewis Koumas, 20-godišnji Velšanin. Nakon toga su se Jakirovićeve trupe predvođene Ivorom Pandurom na golu uspješno obranile te su upisali četvrtu pobjedu u nizu u Championshipu te petu ako računamo prolaz u FA Cupu koji je došao nakon izvođenja penala, također protiv Blackburna.

Ovim slavljem od 1:0 Hull je skočio na treće mjesto te opasno prijeti drugoplasiranom Middlesbroughu koji ima utakmicu više te pet bodova više. Inače, drugo mjesto vodi izravno u Premier ligu, kao i prvo, dok će se u doigravanju naći ekipe od trećeg do šestog mjesta. Sedmom mjestu Hull bježi osam bodova uz utakmicu manje.