Jakirovićev Hull dobio težak ždrijeb u FA Cupu: Ugostit će svjetske prvake

Andy Sumner via Guliver

Hull City čiji je trener Sergej Jakirović je u trećem kolu engleskog FA Cupa nakon jedanaesteraca porazio Blackburn Roverse, a sada su saznali i svog sljedećeg protivnika.

Netom prije utakmice trećeg kola FA Cupa između Liverpoola i Barnsleyja u Liverpoolu je održan ždrijeb za četvrto kolo.

Tamo je Hull City izvučen protiv Chelseaja, aktualnih osvajača FIFA Klupskog svjetskog prvenstva i UEFA Konferencijske lige.

Težak je to ždrijeb za Hull koji se bori za promociju u Premier ligu. Inače, Hull je u sezoni 2013./2014. igrao i finale FA Cupa, a tada su ispustili vodstvo od 2:0 protiv Arsenala koji je pobjedom od 3:2 prekinuo niz od devet godina bez trofeja.

Ova utakmica trebala bi se odigrati u vikendu koji počinje 14. veljače.