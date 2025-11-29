Jakirović u 90. minuti došao do pobjede na teškom gostovanju: Oduševio vratar koji je bio na posljednjem Dalićevom popisu

Podijeli :

xZacharyxLockex via Guliver Image

Hull City kojeg vodi Sergej Jakirović uspio je doći do pobjede na teškom gostovanju. Protiv Stoke Cityja su slavili s 2:1, a posljednji pogodak na utakmici došao je u 90. minuti susreta.

Nije dobro krenulo za Hull City jer su već u 17. minuti domaći poveli golom Sorbe Thomasa za 1:0. S tim rezultatom otišlo se na predah. Baš taj 15-minutni odmor pomagao je Jakirovićevim trupama jer su već nakon tri minute igre u drugom dijelu došli do izjednačenja.

Za 1:1 je pogodio Semi Ajayi, 32-godišnji branič s iskustvom igranja u Premier ligi (West Brom 2020./2021.) godine. Pogodak reprezentativca Nigerije pokazao se ključnim na teškom gostovanju jer je Hull nakon toga uspio i preokrenuti protiv Stoke Cityja.

U 90. minuti je za 2:1 pogodio Joe Gellhardt koji je tako prekinuo niz od dvije utakmice bez pobjede za Hull. Ovim slavljem Hull se ponovno vratio u poziciji koja vodi u doigravanje za Premier ligu. Sada su na petom mjestu s 28 bodova, ali do kraja kola postoji mogućnost da ispadnu s te pozicije jer brojne momčadi nisu odigrale svoju 18. utakmicu u Championshipu.

Treba spomenuti i nastup Ivora Pandura koji je oduševio. Upisao je šest obrana te je bio najbolji u redovima svoje momčadi. Vratar Hulla bio je i na posljednjem reprezentativnom popisu Zlatka Dalića.