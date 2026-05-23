Jakirović od 16:30 lovi Premier ligu, evo koliko bi mogao zaraditi pobjedom

xAndyxSumnerx FIL-23317-0066 via Guliver Image

U subotu od 16 sati i 30 minuta na Wembleyu će krenuti finale doigravanja Championshipa za prolazak u Premier ligu. Tamo će se sresti Hull Sergeja Jakirovića, koji je finale izborio na sportskom planu te Middlesbrough, koji je do finala došao zbog izbacivanja Southamptona zbog špijuniranja.

Hull je u polufinalu s ukupnih 2:0 (0:0, 0:2) bio bolji od londonskog Millwalla koji je regularnu sezonu Championshipa završio na trećem mjestu. Tako je šestoplasirana momčad koju vodi bivši trener Dinama i Rijeke iznenadila favorizirani Millwall i izborila priliku za povratak u Premier ligu prvi put nakon sezone 2016./2017.

U drugom polufinalu Southampton je s ukupnih 2:1 (0:0, 2:1) bio bolji od Middlesbrougha, no zbog špijuniranja treninga EFL ih je izbacio iz doigravanja i kaznio s četiri boda u sljedećoj sezoni.

Nakon te odluke finale je pripalo Middlesbroughu. S tom odlukom nisu se složili u Hullu jer su smatrali da zaslužuju izravan prolazak u finale zbog izbacivanja njhovih protivnika, Southamptona, iz play-offa.

Tako će Sergej Jakirović i Ivor Pandur, hrvatski reprezentativni vratar, na terenu morati izboriti Premier ligu. Pobjeda u ovom finalu klubu bi donijela vrtoglavih 200 milijuna funti, koliko iznose televizijska i marketinška prava najbogatije lige svijeta.