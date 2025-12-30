Jakirović nakon važne pobjede: ‘Nismo mogli zamisliti bolji kraj godine’

Podijeli :

Damir Krajac / CROPIX via Guliver

U derbiju 24. kola engleskog Championshipa Hull City, kojeg vodi Sergej Jakirović, je na gostovanju pobijedio Middlesbrough sa 1:0 i sada zaostaje samo dva boda od mjesta koje direktno vodi u Premier ligu.

Trener Jakirović nakon utakmice nije skrivao zadovoljstvo rezultatom.

“Nismo mogli zamisliti bolji kraj godine. Osvojili smo ogromna tri boda na gostovanju, ostvarili smo uspjeh u petoj utakmici zaredom za nastavak pozitivnog niza. Ponosan sam na našu momčad i na vas, dragi navijači”, napisao je na Instagramu.

POVEZANO Jakirović i Hull trećom uzastopnom pobjedom skočili na četvrto mjesto Championshipa

Pogodak odluke zabio je engleski veznjak Darko Gyabi u 12. minuti.

Middlesbrough je imao 70 posto posjeda lopte, a tijekom susreta domaći igrači su prema vratima Ivora Pandura uputili 24 udarca, pri čemu pet u okvir gola, no hrvatski vratar je odlično brani. Boro je imao i 10 kornera, ali nije uspio slomiti gostujuću obranu.

Hull City je sada četvrti sa 41 bodom, koliko ima i Ipswich na trećoj poziciji, dok je Middlesbrough drugi s dva boda više. Vodi Coventry sa 51 bodom.

Iza Hulla su Millwall sa 39, Watford sa 38, Preston sa 37 bodova…