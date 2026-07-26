Jakirović komentirao potencijalni dolazak dvojice Hrvata: ‘Ako mogu, ja ću ih dovesti!’

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xIanxLyallx/PSI via Guliver

Hull City Sergeja Jakirovića uspješno je otvorio pripremni period uoči nove sezone Premier lige. Engleska momčad slavila je s 3:0 protiv turskog Konyaspora u prvoj od nekoliko prijateljskih utakmica.

Englezi su od početka imali kontrolu, a poveli su u 28. minuti pogotkom Enisa Destana. U nastavku je Hull povećao prednost autogolom nakon ubačaja Ryana Gilesa, dok je konačnih 3:0 postavio Abdülkadir Kamara nakon asistencije Liama Millara.

Nakon pripremne utakmice odradio je intervju za Novu TV, prenosi 24sata, u kojem je komentirao momčad, dolazak HNL-ovaca i Slavena Bilića.

Jakirović je otkrio jesu li se slegli dojmovi nakon prošle sezone u kojoj je Hull izborio Premier ligu.

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“Volio bih da odmor i snovi još traju, ali takav je posao. Tu i tamo su mi se slegnuli dojmovi, još m imalo prepričavamo to, ali krenula je nova sezona, nove pripreme. Veliki su izazovi ispred nas u Premiershipu koji je najbolja liga na svijetu s najboljim igračima. Teško će biti i postoje recepti koje mi trebamo slijediti i stvar je ulaganja naravno. Tu se vrte transferi od 50-60 milijuna eura, ali mi ćemo pokušati uz pametno ulaganje i dovođenje potencijala koji nam mogu pomoći u budućnosti napraviti dobru selekciju.”

Hull će u prvom kolu Premier lige igrati protiv Manchester Uniteda.

“Meni je to super. Nekako vjerujem da sve velike ekipe poput Uniteda imaju spor ulazak u sezonu. Svjetsko prvenstvo, nedovoljno odmora, razočaranje… Oni su naravno favorit, mi igramo doma i pokušat ćemo odigrati najbolje što možemo. Imat ćemo plan kako i što. Imamo iskustvo iz FA Kupa protiv Chelseaja i znamo kako to izgleda. U biti, svaka greška na tim utakmicama ti je gol. Idemo utakmicu po utakmicu, nema laganog susreta u Premier ligi.”

Spominje se dolazak hrvatskih reprezentativaca Tonija Fruka i Marca Pašalića u Hull.

“To su kvalitetni igrači i hrvatski reprezentativci. To je važno ako dolaze u ovakvu ligu. Marco je pokazao to na SP-u kako se može nositi s najjačima. U klubu imamo konsenzus i ja poštujem hijerarhiju zapovjednog lanca, hajdemo reći od gazde do sportskog direktora, tako da moramo se mi svi usuglasiti. Kad ja spomenem nekog igrača, to najčešće bude bomba u medijskom eteru. Poznajem jako dobro te momke i ako postoji mogućnost da im mogu pomoći i da ih dovedem, ja ću ih dovesti. Znam što mogu i da će dati sve od sebe za mene.”

Komentirao je i odlazak Zlatka Dalića i dolazak Slavena Bilića na klupu Hrvatske.

“Jako dobar potez predsjednika Kustića. Slaven ima ogromno iskustvo, bio je već na toj funkciji gdje je napravio smjenu generacija. Prezentirao je jedan dobar i kvalitetan nogomet. Izbornik Dalić je ostavio previsoku letvicu i očekivanja su nadrealna. No, to je nova energija, nova imena i uvijek se netko oprosti iza velikih natjecanja. Vjerujem da će Slaven to sve dobro posložiti.”