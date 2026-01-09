Jakirović komentirao glasine o preuzimanju West Hama

Podijeli :

(AP Photo/Matthias Schrader) via Guliver Image

Trener Hull Cityja Sergej Jakirović osvrnuo se na napise u medijima koji ga dovode u vezu s mogućim preuzimanjem West Hama, kluba koji se trenutno nalazi u borbi za ostanak u Premier ligi, u slučaju razlaza s aktualnim trenerom Nunom Espíritom Santom.

Jakirović je pojasnio kako su se takve informacije pojavile nakon jednog njegovog intervjua, nakon čega su hrvatski mediji objavili da su on i Slaven Bilić među kandidatima za klupu londonskog kluba. Trener Hulla odgovorio je na te glasine:

“Prije dva dana imao sam intervju i netko je objavio u hrvatskim medijima da smo ja i Slaven Bilić, koji je već bio u West Hamu, kandidati za preuzimanje tog posla. Očito je da radim dobar posao ovdje i da je to netko primijetio, ali nitko me nije kontaktirao u vezi posla u West Hamu i to je to. Moja puna koncentracija je na Hullu”, rekao je Jakirović.