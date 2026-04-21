Jakirović izbacio nekadašnjeg osvajača Premier lige u niži rang, ali ispao iz pozicije koja vodi u doigravanje

xAndyxSumnerx FIL-23317-0223 via Guliver Image

U 44. kolu engleskog Championshipa Hull City Sergeja Jakirovića nastavio je lošu formu. U ovaj susret ušli su s četiri uzastopne utakmice bez pobjede, a sada je taj niz narasao na pet. U Leicesteru je Hull poveo, a na kraju je remizirao s 2:2 protiv nekadašnjeg prvaka Premier lige.

Poveo je Hull u 12. minuti golom Liama Millara, reprezentativca Kanade te su s tim rezultatom otišli na predah.

Međutim, crna rupa od 52. do 54. minute promijenila je sve na susretu. Pri rezultatu 0:1 Leicester je ispadao iz Championshipa u treću ligu, a Hull je bio na dobrom putu prema doigravanju za Premier ligu.

U 52. minuti je Justin James iz kaznenog udarca donio poravnanje, a sreću navijačima na King Power stadionu donio je Luke Thomas u 54. minuti pogodivši za 2:1.

Nije to skroz poremetilo Hull koji je ipak u 63. minuti došao do izjednačenja. Za poravnanje je pogodio Ollie McBurnie. Tako je Leicester ponovno strahovao od ispadanja jer im remi ne bi bio dovoljan za ostanak u igri.

Leicester na kraju nije uspio doći do potrebne pobjede što je značilo da je prvak Premier lige iz sezone 2015./2016. ispao u treći rang engleskog nogometa.

Što se tiče Hulla, oni su ovim remijem pali na sedmo mjesto zbog pobjede Wrexhama u gostima kod Oxforda s 1:0. Klub dvojice glumaca Roba McElhenneyja i Ryana Reynoldsa se nalazi u doigravanju zbog bolje gol-razlike.

Do kraja je ostalo još dva kola. Hull će igrati protiv Charltona u gostima i Norwicha kod kuće dok će Wrexham gostovati kod Coventryja koji je već osigurao Premier ligu, a u posljednjem kolu će ugostiti Middlesbrough,