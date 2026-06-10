‘Jakirović i Hull još nisu postigli dogovor o produženju ugovora’

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JPxFletcher via Guliver

Sergej Jakirović (49) i čelništvo Hull Cityja još se uvijek nisu dogovorili oko novog ugovora za trenera koji je, suprotno svim očekivanjima, uveo "Tigrove" u Premier ligu.

Prema informacijama Fabrizija Romana, najpoznatijeg talijanskog novinara specijaliziranog za nogometne transfere, pregovori su trenutačno u slijepoj ulici i nema nikakvog vidljivog napretka.

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“Hull City i Sergej Jakirović nastavljaju razgovore o novom ugovoru, no još uvijek nema napretka. Jakirović je trenutačno pod ugovorom koji vrijedi još jednu sezonu”, objavio je Romano na svojim društvenim mrežama.

Hrvatski je stručnjak na klupu Hulla sjeo prije godinu dana, kada je potpisao dvogodišnji ugovor uz opciju produljenja za još jednu sezonu. Nakon senzacionalnog uspjeha i plasmana u viši rang, klub mu je odlučio ponuditi novi, financijski znatno izdašniji ugovor. Prema trenutačnim primanjima Jakirović zarađuje oko 2.4 milijuna eura godišnje, a nova ponuda trebala bi biti znatno poboljšana. Ipak, dogovora još nije postignut.

Jakirović je na klupi Hulla odradio 52 utakmice u svim natjecanjima uz izvrstan učinak od 24 pobjede, 11 remija i 17 poraza. Podsjetimo, u dosadašnjoj trenerskoj karijeri vodio je Sesvete, Goricu, Maribor, Zrinjski, Rijeku, Dinamo i turski Kayserispor.