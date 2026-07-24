Jakirović doveo veliko pojačanje za Premier ligu, stigao japanski reprezentativac

Hull City nastavlja jačati momčad uoči povratničke sezone u Premier ligi. Klub koji je pod vodstvom bivšeg trenera Dinama i Rijeke Sergeja Jakirovića izborio promociju predstavio je japanskog reprezentativca Hidemasu Moritu kao novo pojačanje.
Iskusni 31-godišnji defenzivni veznjak stigao je bez odštete nakon isteka ugovora sa Sportingom. S engleskim klubom potpisao je dvogodišnji ugovor uz opciju produljenja na dodatnu sezonu, što znači da bi na stadionu MKM mogao ostati do ljeta 2029. godine.
Morita iza sebe ima uspješno razdoblje u portugalskom velikanu, za koji je tijekom četiri sezone odigrao 166 utakmica. U tom je razdoblju zabio 11 pogodaka i upisao 11 asistencija, a sa Sportingom je osvojio dva uzastopna naslova portugalskog prvaka te nacionalni kup.
Za reprezentaciju Japana nastupio je 40 puta, no nije bio među putnicima na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.
Hull će u nadolazećoj sezoni ponovno igrati u Premier ligi prvi put nakon devet godina. Momčad Sergeja Jakirovića nadmašila je očekivanja jer joj se prije početka sezone predviđala borba za ostanak u Championshipu. Ipak, izborila je mjesto u doigravanju, a zatim pobjedama protiv Millwalla i Middlesbrougha osigurala povratak u elitni rang engleskog nogometa.
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