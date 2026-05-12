Ivković za SK: Jakiroviću uspjeh s Hullom vrijedi više nego dvostruka kruna s Dinamom

U studiju Sport Kluba Josip Juraj Pajvot ugostio je Ivana Ivkovića, svog kolegu komentatora, a nekoliko tema su prošli. Započeli su sa Sergejom Jakirovićem i Ivorom Pandurom koji su s Hull Cityjem izborili finale doigravanja za prolazak u Premier ligu. Osim toga, dotaknuli su se i Real Madrida koji je drugu sezonu u nizu ostao bez trofeja.

“Mene uspjeh Hull Cityja, da ti budem iskren, ne čudi. On je Rijeku vodio odlično, a Dinamo kad pogledaš u kakvom stanju je došao te da je uzeo dvostruku krunu… Njega je poremetio odnos u klubu i veliki poraz od Bayerna, dogodio mu se ‘perfect storm’ i otišao je iako je sve funkcioniralo izvana. Imamo pet primjera klubova u kojima je Jakirović radio i da su stvari u tim klubovima bile dobre ili iznad očekivanja. To ne može biti slučajno.”

Diže li mu ovaj posao imidž?

“Povuć ću jednu analogiju. On nije Vincent Kompany koji je s Burnleyem koji ima veći budžet od Hulla ušao u Premier ligu. Oni su igrali predivan nogomet i onda su u Premier ligi ispali pet kola prije kraja. On je dobio posao u Bayernu i na račun svog imena, ali ti kad iz Championshipa uđeš u Premier ligu i to napraviš s klubom koji bi trebao biti sredina ljestvice, tebi trenerski remi raste. To vrijedi, iako to zvuči glupo, više nego dvostruka kruna s Dinamom”, zaključio je Ivković o Sergeju Jakiroviću i Hullu.

