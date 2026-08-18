Iskusni njemački napadač vratio se u Bundesligu

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xGonzalesxPhoto via Guliver

Njemački napadač Niclas Fullkrug (33) nadolazeću sezonu provest će na posudbi u redovima Werder Bremena, kluba u kojem je već igrao u dva navrata.

Fullkrug stiže u Bremen na posudbu iz West Ham Uniteda čiji je član bio od 2024. godine.

“Nikada nisam skrivao činjenicu da je Werder za mene poseban klub. Zato sam bio spreman i na manju plaću kako bi se ova posudba ostvarila”, rekao je 33-godišnji njemački igrač u izjavi kluba.

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Nakon što je prošao kroz sve mlađe uzraste u Werderu, Fullkrug je za prvu momčad debitirao 2012. Potom je igrao za Nurnberg i Hannover prije nego što se vratio u Werder gdje je igrao od 2019. do 2023. nakon čega je potpisao za Borussiju Dortmund.

Na Westfalenstadionu je proveo samo jednu sezonu, a iduća stanica bio je London, točnije West Ham s kojim je potpisao ugovor do 2028. godine.

Međutim, Fullkrug je uspio postići samo tri gola u 29 utakmica tijekom svog boravka u Londonu. Drugu polovicu prošle sezone proveo je na posudbi u AC Milanu, gdje je postigao samo jedan gol u 20 nastupa.

Do sada je odigrao 157 utakmica u Bundesligi postigavši 56 golova, dok je u drugom razredu njemačkog nogometa u 135 nastupa zabio 47 golova.

Za njemačku reprezentaciju je u 24 nastupa zabio 14 golova.

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