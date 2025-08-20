Isak objavio priopćenje, Newcastle mu odgovorio

Podijeli :

AP Photo/Dave Shopland via Guliver

Kako prenose mnogi mediji, Alexander Isak želi otići iz Newcastlea u Liverpool te je nezadovoljan što ga Svrake ne žele pustiti. Švedski nogometaš zbog toga ne trenira s prvom momčadi, a nakon mnogih naklapanja je Isak izašao u javnost s priopćenjem na Instagramu u kojem napada Newcastle. Ubrzo nakon toga odgovorili su iz kluba.

“Ponosan sam što su me kolege profesionalci izabrali u PFA premierligašku momčad sezone. Prije svega se želim zahvaliti svojim suigračima i svima u Newcastleu koji su me podržavali.

Nisam na ceremoniji večeras. Nakon svega što se dogodilo nisam se osjećao kao da trebam biti tamo.

Bio sam tiho neko vrijeme dok su drugi govorili. Ta tišina je omogućila ljudima da kreiraju svoju verziju događaja iako to ne oslikava točno što se govorilo i dogovorilo iza zatvorenih vrata.

Realnost je da su se napravila obećanja i da klub već neko vrijeme zna moj stav. Ponašanje kao da je to sve novo je obmanjujuće.

Kada se obećanja prekrše i povjerenje je izgubljeno, odnos se više ne može nastaviti. Tako se ja osjećam i zato je promjena sredine u najboljem interesu za sve, ne samo za mene”, napisao je Isak na svom Instagramu.

Ubrzo je odgovorio i Newcastle sa svojim priopćenjem.

“Razočarani smo objavom Alexandera Isaka na Instagramu. Mi smo odlučni u tome da Alex ostaje pod ugovorom i da nikakva službena obveza nije napravljena od strane kluba po kojoj bi Alex mogao napustiti klub ovo ljeto.

Želimo zadržati svoje najbolje igrače, ali razumijemo da oni imaju svoje želi i slušamo njihove stavove. Kako smo objasnili Alexu i njegovim predstavnicima, uvijek ćemo uzeti najbolje interese Newcastle Uniteda, momčadi i svojih navijača u svakoj odluci.

Bili smo jasni kako se uvjeti za prodaju nisu ispunili i ne predviđamo kako će se oni ispuniti.

Ovo je ponosan klub s ponosnom tradicijom i mi težimo očuvanju obiteljskog okruženja. Alex ostaje dio naše obitelji i bit će dobrodošao natrag kad bude spreman priključiti se svojim suigračima.

Podsjećamo, Isak želi otići u Liverpool koji je Svrakama poslao ponudu tešku više od 100 milijuna eura. Newcastle to nije zadovoljilo te su s Anfielda poručili kako nove ponude neće biti ako Svrake ne promijene svoj stav.