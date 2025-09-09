Isak o transferu u Liverpool: ‘Nisu poznate sve okolnosti…’

Nogometaš Liverpoola Alexander Isak izjavio je da je sretan što je pojačao prvaka Engleske nakon duge sage, ali i da mediji i navijači ni ne znaju što se sve događalo iza kulisa.
Saga je za Šveđanina uspješno okončana – Newcastle je ipak ispunio njegovu želju da se preseli na Anfield.
Na St. James’ Park stigle su zamjene u vidu dosadašnjeg napadača Brentforda Yoanea Wisse i nogometaša Stuttgarta Nicka Woltemadea, a Isak je kao novi član Redsa predstavljen posljednjeg dana prijelaznog roka.
Nakon šokantnog poraza Švedske protiv Kosova, 25-godišnjak je prvi put progovorio o okolnostima transfera. Isak je odbio igrati za Newcastle u pripremnim utakmicama te na početku nove sezone.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!