Isak o transferu u Liverpool: ‘Nisu poznate sve okolnosti…’

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver Image

Nogometaš Liverpoola Alexander Isak izjavio je da je sretan što je pojačao prvaka Engleske nakon duge sage, ali i da mediji i navijači ni ne znaju što se sve događalo iza kulisa.

Saga je za Šveđanina uspješno okončana – Newcastle je ipak ispunio njegovu želju da se preseli na Anfield.

Na St. James’ Park stigle su zamjene u vidu dosadašnjeg napadača Brentforda Yoanea Wisse i nogometaša Stuttgarta Nicka Woltemadea, a Isak je kao novi član Redsa predstavljen posljednjeg dana prijelaznog roka.

Nakon šokantnog poraza Švedske protiv Kosova, 25-godišnjak je prvi put progovorio o okolnostima transfera. Isak je odbio igrati za Newcastle u pripremnim utakmicama te na početku nove sezone.

Napadač je ušao s klupe u drugom poluvremenu tijekom poraza Švedske od Kosova rezultatom 2:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Prištini, u ponedjeljak. Isak je zamijenio Newcastleovog Anthonyja Elangu u završnici utakmice, kada je Švedska imala dva gola zaostatka.

„Nisu poznate sve okolnosti, ali to je tema za neki drugi dan“, rekao je Isak švedskim medijima i dodao:

„Ne mogu kontrolirati sve što se govori ili piše. No, sretan sam što sam postao igrač Liverpoola.“

Tijekom poraza u Prištini, Isak je uputio tri udarca – dva u okvir gola – i dobio žuti karton.

„Sjajno je što se sve riješilo prije okupljanja reprezentacije i što sam se mogao ponovno fokusirati na nogomet“, rekao je Isak.

„Bila je to prilično nova situacija za mene, ali uvijek učite i mentalno rastete i izvan terena.“

Švicarska je prva u skupini, Kosovo drugo, a Švedska treća.

