Isak o transferu u Liverpool: ‘Nisu poznate sve okolnosti…’

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver Image

Nogometaš Liverpoola Alexander Isak izjavio je da je sretan što je pojačao prvaka Engleske nakon duge sage, ali i da mediji i navijači ni ne znaju što se sve događalo iza kulisa.

Saga je za Šveđanina uspješno okončana – Newcastle je ipak ispunio njegovu želju da se preseli na Anfield.

Na St. James’ Park stigle su zamjene u vidu dosadašnjeg napadača Brentforda Yoanea Wisse i nogometaša Stuttgarta Nicka Woltemadea, a Isak je kao novi član Redsa predstavljen posljednjeg dana prijelaznog roka.

Nakon šokantnog poraza Švedske protiv Kosova, 25-godišnjak je prvi put progovorio o okolnostima transfera. Isak je odbio igrati za Newcastle u pripremnim utakmicama te na početku nove sezone.