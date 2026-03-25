Igrači Liverpoola emotivno o Salahu: ‘Najveći, nenadmašan’

DavidxBlunsden via Guliver

Svi nogometaši Liverpoola emotivno su reagirali na vijest da će najbolji strijelac momčadi Mohamed Salah na kraju sezone napustiti Anfield.

Slavni Egipćanin je u ponedjeljak objavio da će mu ovo biti posljednja sezona u crvenom dresu Redsa.

Tim povodom njegovi su suigrači na društvenim mrežama objavljivali emotikone srca i poruke podrške, a jedan od najemotivnijih bio je kapetan reprezentacije Škotske Andy Robertson. Razlog je jasan – njih dvojica su iste, 2017. godine, stigla na Anfield i već devet godina dijele svlačionicu Liverpoola.

“Mohamede, hvala ti.

Devet najboljih godina naših života s nevjerojatnim uspomenama na terenu i izvan njega. Bilo je zadovoljstvo gledati te kako postaješ najbolji u onome što radiš i kako postaješ jedan od najboljih koji su ikada nosili dres Liverpoola – i biti dio toga.

Tvoj mentalitet je nenadmašan, mnogi su to mogli primijetiti. Svakoga dana si radio naporno i uvijek tražio više od sebe i od drugih.

Zadovoljstvo je dijeliti teren s tobom toliko dugo, ali još je veće to što te mogu nazvati prijateljem.

Zaslužuješ oproštaj koji odražava tvoj status u Liverpoolu – najveći. Nenadmašan“, objavio je Andy Robertson na svom Instagram profilu.

Mohamed Salah je od dolaska iz Rome 2017. odigrao 435 utakmica za Liverpool i postigao 255 golova. S engleskim velikanom osvojio je Premier ligu 2020. i 2025., kao i Ligu prvaka 2019. Tome je dodao FA kup i Liga kup te Community Shield 2022.

S pravom ga svrstavaju među najveće igrače u povijesti kluba, uz bok legendarnima Kennyju Dalglishu, Ianu Rushu i Stevenu Gerrardu.