Igrač koji bi trebao postati pojačanje Rijeke oprostio se od Bournemoutha

Nogometaši Rijeke u nedjelju su doživjeli poraz na Rujevici od Varaždina, no navijačima bi raspoloženje mogla popraviti vijest da se mladi napadač Bournemoutha, Daniel Adu-Adjei, oprostio od svog dosadašnjeg kluba putem društvenih mreža.

Već tjedan dana se nagađa da će engleski ofenzivac postati novi igrač Rijeke, a jučer je transfer potvrdio i najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano. Adu-Adjei danas dolazi u Rijeku na liječničke preglede, nakon čega slijedi i potpis ugovora s Bijelima.

Fabrizio Romano: Igrač Bournemoutha odlazi u Rijeku Rijeka iz premierligaškog kluba partnera dovodi napadača

Posebnu težinu transferu daje i emotivna poruka 20-godišnjeg napadača koji se oprostio od Bournemoutha nakon četiri godine:

“Nakon četiri fantastične godine u Bournemouthu stiglo je vrijeme za novo poglavlje. Zauvijek sam zahvalan. Hvala svim mojim suigračima, osoblju i navijačima na podršci!”

Talentirani napadač ovog je ljeta odradio pripreme s prvom momčadi Bournemoutha i zabio pogodak u prijateljskoj utakmici protiv Evertona. Uz nastupe za omladinske selekcije kluba, seniorsko iskustvo skupljao je kroz posudbe u niželigaškim klubovima Leyton Orientu i Carlisleu. Prema procjeni Transfermarkta, njegova vrijednost iznosi 150 tisuća eura.