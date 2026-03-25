‘Gvardiolu je transfer u City praktički bio propao, Joško je plakao’

Andrew Yates Sportimage via Guliver

Kao član Fifine Komore za agente sudjelovao je u nizu velikih transfera, uključujući i onaj Joška Gvardiola u Manchester City.

Odvjetnik Davor Radić održao je na Pravnom fakultetu u Splitu predavanje studentima o svom karijernom putu. Podijelio je svoja iskustva i otkrio dosad nepoznate detalje iz nekih od najzanimljivijih slučajeva svoje karijere, a jedan od njih je onaj Joška Gvardiola iz RB Leipziga u Manchester City.

“Nitko ne zna da je transfer praktički bio propao. Leipzig je tražio 100 milijuna eura, a City zbog financijskog fair playa nije mogao dati više od 90. Igrač je već prošao liječnički, potpisao je ugovor, ali transfer se nije mogao realizirati”, ispričao je Radić pa otkrio:

“Joško je plakao, a agent Andy Bara rekao im je da dovedu svojeg odvjetnika i kazao: ‘Davor će već nešto smisliti'”, nastavio je.

Ključan je kaže bio njegov odnos s jednim od pravnika u Cityju.

“To je bio čovjek kojeg sam upoznao 2016. godine sasvim drugom prigodom. Sprijateljili smo se kad sam ga doveo u ložu stadiona, gdje inače nije sjedio. Kad me je vidio, rekao je: ‘Braco moj, što ti radiš ovdje?!’ Podigli smo transfer za četiri milijuna i sve završili”, zaključio je Radić.