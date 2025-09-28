Gvardiol zamijenjen u golijadi Cityja, evo kako njegov nastup ocijenjuju Englezi

Podijeli :

xConorxMolloyx via Guliver

Manchester City upisao je treću pobjedu sezone u 6. kolu Premier lige.

Na svom Etihadu razbio je Burnley 5:1, ali utakmicu su obilježila čak dva autogola suparničkog stopera Estevea i to u ključnim trenucima – kod 0:0 i kod 2:1.

Nunes je dodao jedan gol za City, a Haaland dva u samoj završnici. Joško Gvardiol igrao je za City do 70. minute kada je zamijenjen, a Mateo Kovačić nije ušao s klupe.

Gvardiol je igrao na poziciji stopera, a u 70 minuta na terenu je imao pet otklonjenih opasnosti, jedan blokirani udarac i dva ključna dodavanja. Engleski mediji posebno ističu njegovo dodavanje Haalandu za asistenciju kod Nunesovog gola, kojim se City vratio u prednost (2:1).

Portal Goal Gvardiola je ocijenio sa 6, dok mu Manchester Evening News daje 7 uz komentar:

“Nije imao razloga za previše brige u obrambenim zadaćama, a dodao je Haalandu na drugu stativu kod drugog gola”.

Goal objašnjava: “Iako je bio zamijenjen, bio je sigurniji nego njegov partner”, aludirajući na Rubena Diasa koji je dobio ocjenu 5.