Gvardiol uspješno operiran u Londonu

Pred njim je sada borba s vremenom kako bi se na vrijeme oporavio za nastup na Svjetskom prvenstvu, koje mu je zasigurno glavni cilj. Prve procjene govore da bi se povratak na teren mogao očekivati za oko pet mjeseci, iako je u ovoj fazi teško davati potpuno pouzdane prognoze.

Gvardiol je ozljedu zadobio početkom drugog dijela susreta Manchester Cityja i Chelseaja koji je odigran u Manchesteru. Hrvatski stoper morao je u 51. minuti 20. kola Premier lige napustiti teren, nakon što je neko vrijeme ostao ležati na travi uz vidljive znakove bolova.

Oporavak od prijeloma može znatno varirati. Blaži prijelomi zacjeljuju brže, dok teži i oni koji zahtijevaju kirurški zahvat traže dulje razdoblje rehabilitacije. Kako su ranije poručili iz Cityja, Gvardiol će ubrzo nakon operacije, u suradnji s klupskim medicinskim timom, dobiti jasniji i precizniji plan oporavka.