Gvardiol se vraća za manchesterski derbi kakav se ne pamti pet godina

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Četvrto kolo Premier lige donosi nam manchesterski derbi, City će ugostiti United u nedjelju od 17:30. Bit će to 197. sukob gradskih rivala.

POVIJEST DERBIJA

Prvi je manchesterski derbi odigran 12. studenog 1881., a posljednji put dva velikana su se susrela 6. travnja 2025. Ta je utakmica završila bez golova.

Manchester United ima 80 pobjeda, City 61, a 55 puta bilo je neriješeno. Ryan Giggs odigrao je najviše derbija – čak 36, a najviše golova postigao je Wayne Rooney, koji je zabio 11 puta.

LOŠE OTVARANJE SEZONE

Sasvim je sigurno da ni Pep Guardiola ni Ruben Amorim nisu zadovoljni početkom ove sezone.

City je započeo pobjedom u gostima kod Wolverhamptona, postigavši ​​četiri gola. No, uslijedila su dva poraza – prvo protiv Tottenhama na Etihadu (0:2), a zatim i protiv Brightona u gostima (2:1). City ovaj dvoboj dočekuje na 16. mjestu tablice.

United je sezonu otvorio na svom stadionu, izgubivši od Arsenala (0:1). Uslijedio je remi u gostima kod Fulhama (1:1) i pobjeda protiv Burnleyja u trećem kolu na Old Traffordu (3:2). Crveni vragovi su 11. na tablici. Međutim, tome treba dodati i šokantnu eliminaciju iz Liga kupa od Grimsbyja.

ŠTO SU REKLI MENADŽERI?

Pep Guardiola je sretan što će moći računati na Phila Fodena, ali je svjestan da će mu trebati još malo vremena da bude u najboljoj formi. Osim toga, Ommar Marmoush i Ryan Ait-Nouri bit će odsutni. Savinho i Joško Gvardiol se vraćaju, a Gianluigi Donnaruma će debitirati.

“Uvijek postoje momčadi koje nas mogu pobijediti. Poštujemo United. Ja sam drag. Poštujem povijest. Trebaju nam bodovi. Imamo dva poraza. Boli, uvijek želim pobijediti i pokušat ćemo to učiniti.

Protiv Uniteda je uvijek opasno, imaju dobre igrače. Samo pogledajte koliko su novca potrošili u posljednjih deset godina. Naravno da nas mogu pobijediti. Ali želimo li biti poraženi? Pa, naravno da ne. Moramo se vratiti u svoj ritam. Znam koliko je ova utakmica važna, puno vjerujem svojim igračima”, rekao je Guardiola.

Ruben Amorim je također obavijestio javnost o izostancima. United neće moći računati na Mateusa Cunhu, Masona Mounta i Dioga Dalota. Na golu će biti Altay Bayindir, kaže Amorim – ima povjerenja u njega.

Amorimu nije važno što United dvoboj sa Cityjem prvi put u pet godina dočekuje kao bolje plasirana momčad na tablici.

“Oni su vrhunska momčad, imaju najboljeg trenera u ligi. Oni su momčad za koju je jako teško zamisliti kako će igrati, stalno mijenjaju stvari. Ali mi smo spremni i vjerujemo u našu momčad, imam taj osjećaj. Bit će to dobra utakmica, znamo što trebamo učiniti.

Trenutno stanje na tablici nije važno, važno mi je držati se istih principa, boriti se za svaku loptu. Ponekad mali detalji mogu biti ključni, bit ćemo spremni za utakmicu s jako, jako dobrom momčadi. Mislim da smo bolja momčad u odnosu na prošlu sezonu. Spremni smo, ali to moramo pokazati i na terenu“, rekao je Amorim.