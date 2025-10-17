Gvardiol otkrio tko je za njega najbolji nogometaš svijeta: ‘Svaki put odgovor je isti…’

Podijeli :

xConorxMolloyx via Guliver

Hrvatski stoper otkrio je svoja razmišljanja.

Joško Gvardiol u intervjuu za ESPN dobio je pitanje tko je za njega najbolji nogometaš na svijetu trenutno i zašto.

“Svaki put odgovaram na to pitanje, a odgovor je isti – Lionel Messi“, rekao je branič hrvatske reprezentacije i Manchester Cityja pa dodao:

“Triput sam igrao protiv njega. Kada želi, Messi može napraviti razliku i riješiti utakmicu.”

Gvardiol je protiv Messija igrao na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine. Messi je rekorder s osam osvojenih Zlatnih lopti. S Barcelonom je osvojio sve što je mogao, pa završio u PSG-u. Sada je ovaj 38-godišnjak član Inter Miamija te jedan od najboljih nogometaša MLS-a.

S reprezentacijom Argentine bio je svjetski prvak 2022. te ima dvije Copa Americe (2021. i 2024.).