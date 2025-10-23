Gvardiol otkrio da je htio prestati igrati nogomet, skoro je promijenio sport

Podijeli :

xConorxMolloyx via Guliver

Joško Gvardiol je u razgovoru za BBC otkrio da nije sve bilo tako bajno prije nego što je postao jedan od najboljih na svijetu.

“Razmišljao sam o odustajanju jer volim i košarku”, objasnio je Vatreni u razgovoru za BBC Sport.

“S 16 godina nisam dobivao minute u juniorskoj momčadi Dinama i jednostavno nisam više bio siguran u nogomet. Dolazio sam na trening, ali se nisam osjećao sretno. Pokušavao sam pronaći nešto drugo što bi me ispunilo jer su svi moji prijatelji tada igrali košarku.”

Ipak, ostao je uporan i ostvario san:

“Moj san je bio postati profesionalni nogometaš, ali nisam mogao ni zamisliti da ću stići ovako daleko. Da ste me prije pet godina pitali hoću li igrati za Manchester City 2023., 2024. ili 2025. godine, rekao bih da nema šanse, da je to jednostavno nemoguće.”