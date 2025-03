Gvardiol oduševio navijače ‘Građana’ nakon poklona mladog navijača s teškom životnom pričom

Podijeli :

Photo: Manchester City

Joško Gvardiol postavio je iznad svog mjesta u svlačionici Manchester Cityja crtež koji je nacrtao jedno dijete iz programa City in the Community.

Manchester City objavio je emotivan video iz klupske svlačionice u kojem su igrači dobili crteže koje su za njih nacrtala djeca iz doma u Manchesteru. Iako su svi nogometaši sačuvali ove posebne radove, potez Joška Gvardiola posebno je oduševio navijače i suigrače. Hrvatski branič odlučio je zalijepiti svoj crtež iznad ormarića u svlačionici, a taj trenutak zabilježile su kamere kluba.

Our latest episode of Inside City just dropped 🔥 Watch now ⤵️ — Manchester City (@ManCity) March 19, 2025

Na crtežu se nalazi njegov portret uz broj 24, a Gvardiol ga je s ponosom smjestio pored svog prezimena. Ova gesta pokazuje njegovu skromnost i povezanost s lokalnom zajednicom, dodatno učvršćujući njegov status miljenika navijača. Gvardiol, koji ove sezone ima 41 nastup, pet pogodaka i dvije asistencije za Manchester City, nastavlja impresionirati ne samo svojim igrama na terenu, već i ljudskošću izvan njega.

Iako je City, aktualni prvak Engleske, ove sezone daleko od borbe za naslov u Premier ligi, ovakvi trenuci pokazuju koliko klub i njegovi igrači ostaju povezani s ljudima i vrijednostima koje nadilaze nogomet.