Gvardiol: Kovačić mi je kao otac, uvijek je tu za mene

AP Photo/Kirsty Wigglesworth by Guliver

Joško Gvardiol pričao je o odnosu s klupskim suigračem, ali i iz reprezentacije, Mateom Kovačićem.

Gostujući u službenom podcastu Manchester Cityja Gvardiol je otkrio kako mu je Kovačić pomogao u prilagodbi na Englesku i Manchester.

“Imao sam Kovačića uz sebe. Za njega kažem da mi je kao otac, uvijek je tu za mene, vodi me svugdje. Gdje god da on i njegovi idu, zove me da idem s njima jer živim sam i samac sam. Moji roditelji žive u Hrvatskoj, ali dolaze često. No ipak, često sam ovdje sam i onda je on taj koji me uvijek zove kako bi me pozvao na ručak, večeru ili tako nešto”, rekao je Gvardiol i nastavio:

“Ja kao njegov prijatelj i svi ostali znamo njegove kvalitete. Vidjeli ste to u utakmici protiv Barcelone. U tome je najbolji, jak je na lopti i teško je oduzeti mu je. Mogu govoriti o njegovim kvalitetama, ali još više mogu govoriti o tome kakva je osoba i zaista sam sretan što ga imam uz sebe. Duhovit je, barem meni jer razumijem njegove šale, dok neki drugi dečki ne razumiju.”