Gvardiol još nije spreman za povratak: Propušta susret s Tottenhamom

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Joško Gvardiol propustio je prvo kolo Premier lige protiv Wolverhampton Wanderersa zbog ozljede, a sada se čini kako će se isto dogoditi i u drugom kolu.

Manchester City u subotu od 13 sati i 30 minuta na svom Etihadu dočekuje Tottenham koji je u prvom kolu svladao Burnley s 3:0. Kako prenose mnogi engleski mediji, Gvardiol neće biti spreman za rani subotnji ogled.

Donnarumma će postati novi suigrač Kovačića i Gvardiola! Joško Gvardiol (23): Ostario sam! Ne mogu vjerovati da imam toliko godina

Iako je Hrvat prošle godine bio ključan u igri Cityja, to je bilo na lijevom beku. Ove sezone je Guardiola doveo Rayana Ait-Nourija na lijevom beku pa se očekuje da će Gvardiol, kad se vrati u momčad, zauzeti poziciju lijevog stopera.

Pretpostavlja se da bi to moglo biti sljedeću nedjelju kada City igra u gostima kod Brightona.