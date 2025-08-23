Gvardiol još nije spreman za povratak: Propušta susret s Tottenhamom

Nogomet 23. kol 202510:01 0 komentara
AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Joško Gvardiol propustio je prvo kolo Premier lige protiv Wolverhampton Wanderersa zbog ozljede, a sada se čini kako će se isto dogoditi i u drugom kolu.

Manchester City u subotu od 13 sati i 30 minuta na svom Etihadu dočekuje Tottenham koji je u prvom kolu svladao Burnley s 3:0. Kako prenose mnogi engleski mediji, Gvardiol neće biti spreman za rani subotnji ogled.

Iako je Hrvat prošle godine bio ključan u igri Cityja, to je bilo na lijevom beku. Ove sezone je Guardiola doveo Rayana Ait-Nourija na lijevom beku pa se očekuje da će Gvardiol, kad se vrati u momčad, zauzeti poziciju lijevog stopera.

Pretpostavlja se da bi to moglo biti sljedeću nedjelju kada City igra u gostima kod Brightona.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet