Guardiola želi koncentrirane igrače, i na Božić su spavali u trening centru

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Manchester City na Boxing Day dočekuje Everton u 18. kolu Premier lige gdje će trener Pep Guardiola pokušati prekinuti nezapamćeno loš niz Građana.

Igrači Cityja uoči svake utakmice spavaju u trening centru, a Guardiola taj običaj nije prekinuo ni na Božić. Iako je to začudilo engleske medije, trener je htio zadržati potpunu koncentraciju svoje momčadi kako bi stigli do pobjede do koje su stigli tek jednom u zadnjih 12 utakmica.

Guardiola je tako igračima dopustio da Božić provedu s obitelji, a navečer su se okupili na treningu i prespavali u trening centru. U bazi imaju 80 spavaćih soba, a na madrace i jastuke je potrošeno 150 tisuća funti.